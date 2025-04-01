Малков сделал замечание главам муниципалитетов на заседании правительства

Поводом для замечания стала жалоба в соцсетях на неубранные остатки после осенней опиловки деревьев вдоль линий электропередачи в селе Лубянки Ухоловского района. Губернатор отметил, что ситуация выглядит сомнительно. «Я обращаю внимание всех глав — все, что происходит на территории муниципалитета, это ваша зона ответственности. Если вы видите, что кто-то не выполнил свою работу, либо пробуйте сами, либо сообщайте, эскалируйте, привлекайте правительство. Я такие вещи должен узнавать от вас или от коллег из правительства, а не из сообщений жителей через несколько месяцев», — подчеркнул Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства выразил недовольство по поводу недостаточной информированности о проблемах в муниципалитетах. Это произошло во вторник, 1 апреля.

Поводом для замечания стала жалоба в соцсетях на неубранные остатки после осенней опиловки деревьев вдоль линий электропередачи в селе Лубянки Ухоловского района. Жители убрали мусор самостоятельно. Губернатор отметил, что ситуация выглядит сомнительно.

«Я обращаю внимание всех глав — все, что происходит на территории муниципалитета, это ваша зона ответственности. Если вы видите, что кто-то не выполнил свою работу, либо пробуйте сами, либо сообщайте, эскалируйте, привлекайте правительство. Я такие вещи должен узнавать от вас или от коллег из правительства, а не из сообщений жителей через несколько месяцев. Так не пойдет. Просьба такие вещи не допускать», — подчеркнул Малков.