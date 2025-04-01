В Рязани из здания на улице Гагарина эвакуировали 40 человек
Отмечается, что 1 апреля в здании на улице Гагарина произошло короткое замыкание проводки. Пожара не было. Из здания эвакуировали 40 человек. На место выезжало три единицы техники и девять человек.
В Рязани из здания конструкторского бюро «Спектр» эвакуировали 40 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что 1 апреля в здании на улице Гагарина произошло короткое замыкание проводки. Пожара не было.
Из здания эвакуировали 40 человек.
На место выезжало три единицы техники и девять человек.
Ранее очевидцы сообщали, что около здания стоят машины экстренных служб.