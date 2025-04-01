В Рязани из здания на улице Гагарина эвакуировали 40 человек

Отмечается, что 1 апреля в здании на улице Гагарина произошло короткое замыкание проводки. Пожара не было. Из здания эвакуировали 40 человек. На место выезжало три единицы техники и девять человек.