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Из реестра ОКН исключили резиденцию губернатора и еще четыре здания в Рязани
Из списка исключили: «Жилое здание» (улица Полонского, дом 9, резиденция губернатора Рязанской области), входящее в «Ансамбль улицы Полонского»;"Жилое здание" (улица Вознесенская, дом 66), входящее в «Ансамбль улицы Астраханской»;"Жилое здание" (улица Щедрина, дом 17), входящее в «Ансамбль улицы Салтыкова-Щедрина»;"Дом, в котором в конце XIX — начале XX вв. жили известные русские певцы братья Пироговы" (улица Трубежная, дом 9); «Дом, где жил К. Э. Циолковский в 1878—1879 гг. «(улица Садовая, дом 7).

Из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов России исключили резиденцию губернатора и еще четыре здания в Рязани. Соответствующее распоряжение подписали в правительстве РФ.

Согласно документу, из списка исключили следующие строения:

  • «Жилое здание» (улица Полонского, дом 9, резиденция губернатора Рязанской области), входящее в «Ансамбль улицы Полонского»;
  • «Жилое здание» (улица Вознесенская, дом 66), входящее в «Ансамбль улицы Астраханской»;
  • «Жилое здание» (улица Щедрина, дом 17), входящее в «Ансамбль улицы Салтыкова-Щедрина»;
  • «Дом, в котором в конце XIX — начале XX вв. жили известные русские певцы братья Пироговы» (улица Трубежная, дом 9);
  • «Дом, где жил К. Э. Циолковский в 1878—1879 гг.» (улица Садовая, дом 7).

Стоит отметить, что к 2025 году дома № 17 на улице Щедрина и № 9 на улице Трубежной не сохранились.

Напомним, в 2023 году стало известно, что в Рязани планируют исключить шесть зданий из реестра объектов культурного наследия.

На проведение экспертизы для обоснования данного решения выделили 6 миллионов 753 тысячи 770 рублей. Подрядчику необходимо было проанализировать архивные, библиографические и научно-исследовательские материалы объектов и их территории.

Ранее также сообщалось, что дом Циолковского восстановят до июля 2027 года. В 2024 года в здании произошел пожар, огонь распространился на верхние этажи и крышу.