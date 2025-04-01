Из реестра ОКН исключили резиденцию губернатора и еще четыре здания в Рязани

Из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов России исключили резиденцию губернатора и еще четыре здания в Рязани. Соответствующее распоряжение подписали в правительстве РФ.
Согласно документу, из списка исключили следующие строения:
- «Жилое здание» (улица Полонского, дом 9, резиденция губернатора Рязанской области), входящее в «Ансамбль улицы Полонского»;
- «Жилое здание» (улица Вознесенская, дом 66), входящее в «Ансамбль улицы Астраханской»;
- «Жилое здание» (улица Щедрина, дом 17), входящее в «Ансамбль улицы Салтыкова-Щедрина»;
- «Дом, в котором в конце XIX — начале XX вв. жили известные русские певцы братья Пироговы» (улица Трубежная, дом 9);
- «Дом, где жил К. Э. Циолковский в 1878—1879 гг.» (улица Садовая, дом 7).
Стоит отметить, что к 2025 году дома № 17 на улице Щедрина и № 9 на улице Трубежной не сохранились.
Напомним, в 2023 году стало известно, что в Рязани планируют исключить шесть зданий из реестра объектов культурного наследия.
На проведение экспертизы для обоснования данного решения выделили 6 миллионов 753 тысячи 770 рублей. Подрядчику необходимо было проанализировать архивные, библиографические и научно-исследовательские материалы объектов и их территории.
Ранее также сообщалось, что дом Циолковского восстановят до июля 2027 года. В 2024 года в здании произошел пожар, огонь распространился на верхние этажи и крышу.