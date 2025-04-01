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Госдума запретила навязывать дополнительные товары потребителям
Согласно проекту, потребитель может отказаться от оплаты навязанного товара или попросить вернуть деньги, если оплата уже прошла. Продавец должен выполнить просьбу за три дня. Также запрещается проставлять автоматические отметки, что потребитель якобы согласен заплатить за дополнительные услуги. Если они действительно нужны, это необходимо подтвердить письменно. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума запретила навязывать дополнительные товары потребителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 1 апреля, Госдума приняла закон, который запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги.

Согласно проекту, потребитель может отказаться от оплаты навязанного товара или попросить вернуть деньги, если оплата уже прошла. Продавец должен выполнить просьбу за три дня.

Также запрещается проставлять автоматические отметки, что потребитель якобы согласен заплатить за дополнительные услуги. Если они действительно нужны, это необходимо подтвердить письменно.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.