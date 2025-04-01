Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий

1 апреля ожидается переменная облачность. Днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха по области днем +10…+15°С.Участников дорожного движения призвали к предельной внимательности и осторожности, особенно в темное время суток.