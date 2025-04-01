Главврачу рязанского медцентра внесли представление

Установлено, что в селе Новое Березово Сасовского округа проживает инвалид 1 группы, нуждающийся в проведении медицинской комиссии дома. Однако к нему не приехали. Главному врачу ГБУ РО «Сасовский ММЦ» внесли представление. Инвалиду оформлено направление на МСЭ. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.