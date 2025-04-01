Германия дополнительно направит Украине €130 млн

Деньги выделят в качестве «гуманитарной помощи и средств для стабилизации»."В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией, абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем ее именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину", — заявила Бербок.