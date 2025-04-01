Два российских банка снизили ставки по рыночной ипотеке

У Сбербанка снижение составило 1,5-2 процентных пункта. Минимальная ставка на первичное жилье теперь 25,4% годовых, на вторичное — 25,8%, а на строительство дома — 26,8%. ВТБ уменьшил ставки на 1,1-1,6 процентного пункта. Минимальная на квартиры и апартаменты — 26,7% годовых, на индивидуальное жилищное строительство — 27,4%.

Два российских банка снизили ставки по рыночной ипотеке. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщает РИА Новости.

У Сбербанка снижение составило 1,5-2 процентных пункта. Минимальная ставка на первичное жилье теперь 25,4% годовых, на вторичное — 25,8%, а на строительство дома — 26,8%.

ВТБ уменьшил ставки на 1,1-1,6 процентного пункта. Минимальная на квартиры и апартаменты — 26,7% годовых, на индивидуальное жилищное строительство — 27,4%.