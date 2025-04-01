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Часть россиян сможет получить дополнительный отпуск до 35 дней
Дополнительный отпуск смогу получить родственники раненых бойцов СВО. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Родители, супруги и дети (включая совершеннолетних) военнослужащих, нуждающихся в лечении или реабилитации, смогут использовать это время для ухода за близкими. Закон также предусматривает возможность получения до 14 дней дополнительного отпуска для родственников погибших участников СВО. Это касается родителей, вдов или вдовцов и детей.

Часть россиян сможет получить дополнительный отпуск до 35 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Дополнительный отпуск смогу получить родственники раненых бойцов СВО. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Родители, супруги и дети (включая совершеннолетних) военнослужащих, нуждающихся в лечении или реабилитации, смогут использовать это время для ухода за близкими.

Закон также предусматривает возможность получения до 14 дней дополнительного отпуска для родственников погибших участников СВО. Это касается родителей, вдов или вдовцов и детей.