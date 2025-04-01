36-летний рязанец обокрал уснувшего на улице мужчину

В ноябре 2024 года осужденный заметил на улице спящего мужчину. Злоумышленник украл кошелек, в котором находилось более пяти тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

36-летнего рязанца осудили за кражу. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре 2024 года осужденный заметил на улице спящего мужчину. Злоумышленник украл кошелек, в котором находилось более пяти тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.