22-летнего рязанца осудили за хранение наркотиков

Отмечается, что в сентябре 2024 года осужденный около поселка Болонь Клепиковского района нашел кусты наркосодержащего растения. После чего сорвал его части и стал хранить дома. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято свыше 130 граммов марихуаны. Вину в совершенном преступлении молодой человек признал. Клепиковский районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

22-летнего рязанца осудили за приобретение и хранение наркотиков. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре 2024 года осужденный около поселка Болонь Клепиковского района нашел кусты наркосодержащего растения. После чего сорвал его части и стал хранить дома.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято свыше 130 граммов марихуаны.

Вину в совершенном преступлении молодой человек признал.

Клепиковский районный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.