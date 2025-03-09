Землю накрыла магнитная буря

Магнитная буря обрушилась после шести утра в воскресенье, 9 марта.

Землю в воскресенье, 9 марта, накрыла слабая магнитная буря. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, вечером в субботу, 8 марта, Земля попала в поток быстрого и плотного солнечного ветра.

После 21:00 геомагнитное поле перешло в слабовозмущенное состояние, а после шести часов утра воскресенья индекс Кр, отражающий уровень возмущений магнитосферы Земли, превысил отметку в пять единиц, что говорит о начале слабой магнитной бури класса G1.

«Влияние быстрого и плотного солнечного ветра на Землю продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня, а также в понедельник.

В этот период магнитосфера Земли будет находиться преимущественно в слабо возмущенном состоянии, при этом не исключены непродолжительные слабые магнитные бури», — заключил Михаил Леус в посте.