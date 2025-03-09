ВС РФ освободили курское село Лебедевка и хутор Новенькое в Сумской области

Их освободили подразделения группировки российских войск «Север».

Российские военные освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Село и хутор освободили подразделения группировки российских войск «Север».

По данным министерства, за сутки Украина потеряла более 350 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены танк ВСУ, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронемашин, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная израильская станция RADA, инженерная машина разграждения, а также 11 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Отмечается, что шесть украинских военнослужащих сдались в плен.