В Рязанской области при пожаре пострадали женщина и ребенок

Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила в 00:19 в воскресенье, 9 марта.

При пожаре в многоквартирном доме в поселке Павловка Спасского района пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 00:19 в воскресенье, 9 марта. Загорелся балкон.

После случившегося госпитализированы женщина 1980 года рождения и мальчик 2016 года рождения.

Ранее стало известно, что пожар тушили два спецавтомобиля и четыре человека.