В Рязанской области при пожаре пострадали женщина и ребенок
Информация о пожаре в многоквартирном доме поступила в 00:19 в воскресенье, 9 марта.
При пожаре в многоквартирном доме в поселке Павловка Спасского района пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила в 00:19 в воскресенье, 9 марта. Загорелся балкон.
После случившегося госпитализированы женщина 1980 года рождения и мальчик 2016 года рождения.
Ранее стало известно, что пожар тушили два спецавтомобиля и четыре человека.