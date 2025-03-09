Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 09
11°
Пнд, 10
Втр, 11
ЦБ USD 89.14 -0.43 08/03
ЦБ EUR 96.86 0.26 08/03
Нал. USD 89.00 / 91.00 08/03 08:00
Нал. EUR 97.75 / 99.80 08/03 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 2025 18:50
3 521
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
7 марта 2025 12:57
3 378
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
10 957
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
22 515
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани поймали молодого человека с наркотиками
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани поймали 26-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители получили информацию, что рязанец причастен к незаконному хранению синтетических наркотиков.

Ориентировку на розыск молодого человека передали всем нарядам Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Вскоре они заметили прохожего, который внешне похож на разыскиваемого.

Патрульные остановили молодого человека и досмотрели его. У рязанца обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что у молодого человека было 1,1 грамма синтетического наркотика. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.