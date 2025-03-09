В Рязани поймали молодого человека с наркотиками

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани поймали 26-летнего молодого человека с наркотиками. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители получили информацию, что рязанец причастен к незаконному хранению синтетических наркотиков.

Ориентировку на розыск молодого человека передали всем нарядам Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Вскоре они заметили прохожего, который внешне похож на разыскиваемого.

Патрульные остановили молодого человека и досмотрели его. У рязанца обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что у молодого человека было 1,1 грамма синтетического наркотика. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.