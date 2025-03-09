Ученики вернутся в рязанскую гимназию № 2 10 марта

Во вторник, 11 марта, планируют провести официальное открытие.

Ученики вернутся в рязанскую гимназию № 2 на улице Соборной в понедельник, 10 марта. Об этом РЗН. инфо сообщили родители.

Во вторник, 11 марта, планируют провести официальное открытие.

По словам родителей, 14 марта здание школы № 3 на улице Гагарина, где учились школьники из гимназии, сдадут. Оттуда вывезут все вещи. После начнется ремонт.

Напомним, глава региона Павел Малков говорил, что гимназия начнет работу после школьных каникул в апреле.

Кроме того, в Министерстве культуры России объяснили РЗН. инфо, почему реконструкция гимназии № 2 в Рязани длилась пять лет.