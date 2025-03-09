Стало известно о возможной реставрации музея-усадьбы Павлова в Рязани

Реставрацию дома-музея Павлова в Рязани могут начать уже в этом году, сообщила директор Наталья Загрина

Реставрацию музея-усадьбы Ивана Павлова в Рязани могут начать уже в этом году. Об этом сообщили в группе «Рязанский формат» во «ВКонтакте».

Как рассказала директор музея Наталья Загрина, проект реставрационных работ уже разработан. Документация прошла процедуру согласования.

Официально праздновать День рождения музея будут 18 мая. Наталья Загрина заявила, что торжество отметят традиционным сиреневым балом.

Напомним, улицу Павлова в Рязани благоустроят.