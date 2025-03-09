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Соцсети: в рязанской маршрутке молодой человек ругался матом на детей
Конфликт произошел примерно в три часа дня. По словам очевидцев, молодой человек орал на маленьких девочек матом за то, что дети «просто смеялись рядом с ним». Отмечается, что пассажиры не могли успокоить незнакомца.

В рязанской маршрутке № 50 молодой человек ругался матом на детей. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в соцсетях.

Конфликт произошел примерно в три часа дня. По словам очевидцев, молодой человек орал на маленьких девочек матом за то, что дети «просто смеялись рядом с ним». Отмечается, что пассажиры не могли успокоить незнакомца.

«Также данная личность угрожала людям, которые заступались за этих девочек», — заключили в посте.

Видео можно посмотреть по ссылке.