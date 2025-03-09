Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области

Населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица освободили подразделения группировки российских войск «Север».

Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом вечером в воскресенье, 9 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.

Населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица освободили подразделения группировки российских войск «Север». «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», — заключили в посте.