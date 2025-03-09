Ночью в Рязанской области горел трехэтажный дом

На тушение выезжали два спецавтомобиля и четыре человека.

В ночь на воскресенье, 9 марта, в 00:19 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в поселке Павловка Спасского района. Об этом пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар случился в жилом трехэтажном доме. Огнем поврежден балкон.

При пожаре пострадали люди. Информация о них уточняется.

На тушение выезжали два спецавтомобиля и четыре человека. Площадь пожара составила два квадратных метра.