На семи участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Специалисты приступили к очистке берегов.

На семи участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил оперштаб Краснодарского края в соцсетях.

Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на берегу между села Витязево и станицы Благовещенской.

Также новые фрагменты нефтепродуктов зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.

Кроме того, повторные выбросы мазута обнаружили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.

Специалисты приступили к очистке берегов.

Напомним, пляжи затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.

Фото и видео: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края