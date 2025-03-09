На семи участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщил оперштаб Краснодарского края в соцсетях.
Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на берегу между села Витязево и станицы Благовещенской.
Также новые фрагменты нефтепродуктов зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.
Кроме того, повторные выбросы мазута обнаружили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.
Специалисты приступили к очистке берегов.
Напомним, пляжи затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.
Фото и видео: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края