Минобороны прокомментировало ночную атаку на Рязань

Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА.

Минобороны прокомментировало ночную атаку на Рязань. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства.

Отмечается, что средства ПВО уничтожили один БПЛА над Рязанской областью.

Всего в период с 20.00 8 марта до 07.00 9 марта перехватили над территорией России 88 украинских беспилотников.

52 дрона сбили над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью, по одному — над Краснодарским краем и Курской областью.

Ранее губернатор региона Павел Малков рассказал о ночной атаке на Рязань.