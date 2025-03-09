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Минобороны прокомментировало ночную атаку на Рязань
Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА.

Минобороны прокомментировало ночную атаку на Рязань. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства.

Отмечается, что средства ПВО уничтожили один БПЛА над Рязанской областью.

Всего в период с 20.00 8 марта до 07.00 9 марта перехватили над территорией России 88 украинских беспилотников.

52 дрона сбили над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью, по одному — над Краснодарским краем и Курской областью.

Ранее губернатор региона Павел Малков рассказал о ночной атаке на Рязань.