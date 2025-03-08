В Рязани в Олимпийском городке загорелся автомобиль
Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования транспортного средства.
В Рязани в Олимпийском городке загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП произошло в пятницу, 7 марта, в 23:45.
На тушение выезжали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 0,3 квадратных метра.
Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования транспортного средства.