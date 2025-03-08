В РПЦ предложили отменить Международный женский день

По словам священника, это празднование женской эмансипации, так называемой свободы.

В РПЦ предложили отменить Международный женский день. Об этом рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов в беседе с изданием «Абзац».

Церковь не поддерживает ажиотаж вокруг 8 марта. По словам священника, это празднование женской эмансипации, так называемой свободы.

Харитонов отметил, что есть православный праздник — День жен-мироносиц, который отмечается 4 мая.