В Госдуме призвали проверить необоснованное завышение цен на цветы 8 марта

Депутаты направили письмо ФАС и попросили принять меры для снижения стоимости цветов и букетов.

В Госдуме призвали проверить необоснованное завышение цен на цветы 8 марта. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его словам, ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь. Владельцы цветочного бизнеса хотят заработать на год вперед.

Миронов направил письмо ФАС и попросил принять меры для снижения стоимости цветов и букетов.