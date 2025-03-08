Рязанская полиция обратилась к жителям из-за резких перепадов температур
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Рязанская полиция обратилась к жителям из-за резких перепадов температур. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
Отмечается, что 8 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха по области ночью −4…+1°С, днем +4…+9°С.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.