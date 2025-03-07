Жителя Скопина задержали за распространение порнографии

Возбуждено уголовное дело.

Жителя Скопина задержали за распространение порнографии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями обнаружили факты распространения в сети Интернет материалов порнографического характера.

Полицейские вычислили, что к преступлению причастен 34-летний житель Скопина. Он завел в одной из социальных сетей фейковый аккаунт под женским псевдонимом и в ходе переписки с лицом мужского пола осуществлял рассылку своих фотографий интимного характера.

Возбуждено уголовное дело.