Жительницу Рязанской области оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов дома

Шацкий районный суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил штраф в размере 105 тысяч рублей.

Жительницу Рязанской области оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов дома. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает ИД «Пресса».

Суд установил, что в ноябре 2024 года местная жительница подала в МФЦ два ложных уведомления о регистрации граждан Узбекистана по адресу своего дома в Шацком районе.

Как указано в публикации, в действительности она не предоставляла им жилье и не планировала этого делать.

Шацкий районный суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил штраф в размере 105 тысяч рублей.