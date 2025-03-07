За ночь над российскими регионами сбили 39 украинских БПЛА
14 из них сбили над Крымом, 12- над Черным морем, три — над Азовским. Семь БПЛА сбиты над Курской областью, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
За ночь над российскими регионами сбили 39 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь на 7 мата над регионами РФ сбили 39 БПЛА. 14 из них сбили над Крымом, 12- над Черным морем, три — над Азовским. Семь БПЛА сбиты над Курской областью, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.