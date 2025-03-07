Юбилейный тур оркестра musicAeterna пройдет пяти российских городах

ВТБ выступил партнером юбилейного гастрольного тура оркестра musicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса. Концерты состоятся с 8 по 20 марта в пяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и Перми.

В 2025 году оркестр musicAeterna празднует 20-летие. В честь памятной даты коллектив решил провести гастрольный тур по городам, значимым для его истории. В программу войдут выдающиеся произведения мировой классики — Вторая симфония Густава Малера и Девятая симфония Антона Брукнера.

«Мы поддерживаем инициативы, которые переосмысливают мировую классику и делают искусство ближе современному зрителю», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.