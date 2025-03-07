В рязанском ЦПКиО появится огромная детская площадка

До реконструкции ЦПКиО по решению губернатора Павла Малкова из регионального бюджета выделят средства на замену коммуникаций, проходящих через парк, и другие подготовительные работы, которые необходимо провести перед благоустройством.

В рязанском ЦПКиО появится огромная детская площадка. Об этом сообщил вице-губернатор регионального правительства Артем Бранов.

Он также рассказал, что до реконструкции ЦПКиО по решению губернатора Павла Малкова из регионального бюджета выделят средства на замену коммуникаций, проходящих через парк, и другие подготовительные работы, которые необходимо провести перед благоустройством.

Отмечается, что на первом этапе работы проведут на территории со стороны улицы Братиславской. Планируется ремонт входной группы, расширение парковки, строительство детской площадки на площади около 1800 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в рязанском ЦПКиО появится дерт-джампинг.