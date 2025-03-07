В Рязанской области нашли нарколабораторию, которая произвела 128 кг мефедрона

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

В Рязанской области нашли нарколабораторию, которая произвела 128 кг мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, трое граждан приобрели частный дом в одном из населенных пунктов Кораблинского района. В помещении они организовали производство запрещенных веществ. В период с февраля по апрель 2024 года объем изготовленного наркотика составил 128 кг.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Они обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.