В Рязанской области на содержание и ремонт дорог выделили два миллиарда рублей

Согласно документам, подрядчик должен восстановить асфальтобетонное покрытие, установить новые дорожные знаки, искусственные неровности, автопавильоны, заменить ограждение и нанести дорожную разметку.

На содержание и ремонт дорог в Рязанской области выделили 1 миллиард 992 миллиона рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен восстановить асфальтобетонное покрытие, установить новые дорожные знаки, искусственные неровности, автопавильоны, заменить ограждение и нанести дорожную разметку.

Также очистят трубы от грязи, вдоль дорог вырубят деревья и срежут кустарники, которые мешают движению транспорта, скосят траву у знаков и ограждений.

Работы проведут в Захаровском, Клепиковском, Путятинском, Рыбновском, Рязанском, Сапожковском, Спасском, Чучковском, Шацком и Шиловском районах.

Ремонт дорог выполнят до 27 июля 2026 года.

Заказчиком выступила Дирекция дорог Рязанской области.

Напомним, ранее Павел Малков сообщил, в 2025 году в регионе отремонтируют 136 км дорог.