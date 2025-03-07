В России вырастут тарифы ЖКХ

В июле россиян ждет очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Стоимость услуг увеличится на 4-15% в зависимости от конкретного региона.

В России вырастут тарифы ЖКХ. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, в июле россиян ждет очередное увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Стоимость услуг увеличится на 4-15% в зависимости от конкретного региона.

Коваленко уточнила, что январское увеличение сумм в платежках за услуги ЖКХ было связано с сезонным подорожанием тепла, а также повышением затрат на эксплуатацию коммунальных объектов и инфляцией. Она напомнила, что в начале года выросли тарифы на общедомовые нужды, капремонт, вывоз твердых коммунальных отходов.