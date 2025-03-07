В России предложили списывать ипотеку при рождении детей

Предполагается, что мера повысит рождаемость в полтора-три раза.

В России предложили списывать ипотеку при рождении детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его словам, такое решение сможет изменить демографическую ситуацию в стране.

Парламентарий считает, что при появлении ребенка государство должно списать семье 25% ипотечного долга и погашать его на четверть с каждым последующим рождением. Таким образом, семьям с четырьмя детьми закроют кредит на жилье полностью.

Предполагается, что мера повысит рождаемость в полтора-три раза.