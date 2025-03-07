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В России хотят ввести налоговый вычет за аренду жилья молодой семьей
Депутаты Госдумы привели данные Росстата, по которым средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России за последние пять лет выросла более чем в два раза. Покупка собственного жилья становится затруднительной для молодых семей, что негативно сказывается на их социальном и экономическом развитии, отметили авторы обращения.

В России хотят ввести налоговый вычет за аренду жилья молодой семьей. С инициативой выступили депутаты Госдумы, передало ТАСС в пятницу, 7 марта.

Отмечается, что в России средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за последние пять лет выросла более чем в два раза.

По словам авторов инициативы, покупка жилья «становится затруднительной» для молодых семей. Они считают, что нужна господдержка, направленная на компенсацию расходов на аренду жилых помещений.

«Одной из таких мер может стать введение налогового вычета для молодых семей на расходы, связанные с оплатой договора найма жилого помещения», — говорится в сообщении.

В качестве возможного механизма вычета на аренду жилья, по данным агентства, депутаты предложили использовать механизм имущественного налогового вычета при приобретении имущества.

«Предлагается назвать такой механизм „квартирный кешбек“. Накопленные, в результате получения вычета на аренду жилья, средства, молодые семьи смогут направить на формирование первоначального взноса по ипотеке, что сделает покупку собственного жилья более доступной», — пояснили авторы инициативы.