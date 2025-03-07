В преддверии 8 марта Россельхознадзор проверил палатки с цветами в Рязани

Особое внимание уделили проверке соблюдения требований законодательства

В преддверии 8 марта специалисты Россельхознадзора провели рейды, во время которых проверили палатки с цветами в Рязани. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщила пресс-служба управления.

Как указано в публикации, особое внимание во время рейдов уделили проверке соблюдения требований законодательства в сфере карантина растений, оформлению сертификатов при ввозе и перемещении подкарантинной продукции на территории России.

Ранее рязанцы заметили сотрудников Россельхознадзора возле палаток с мимозой.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям