В преддверии 8 марта Россельхознадзор проверил палатки с цветами в Рязани
Особое внимание уделили проверке соблюдения требований законодательства
В преддверии 8 марта специалисты Россельхознадзора провели рейды, во время которых проверили палатки с цветами в Рязани. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщила пресс-служба управления.
Как указано в публикации, особое внимание во время рейдов уделили проверке соблюдения требований законодательства в сфере карантина растений, оформлению сертификатов при ввозе и перемещении подкарантинной продукции на территории России.
Ранее рязанцы заметили сотрудников Россельхознадзора возле палаток с мимозой.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям