В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР. В российский плен сдались 35 украинских военных.

ВСУ потеряли за неделю до 10375 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР. В российский плен сдались 35 украинских военных.

Наши военные уничтожили два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы, два танка и 29 боевых бронемашин.

ПВО сбила 21 бомбу JDAM производства США и 637 БПЛА самолетного типа.