В Касимовском районе три человека пострадали из-за съезда автомобиля в кювет

В Касимовском районе два человека пострадали из-за съезда автомобиля в кювет

В Касимовском районе три человека пострадали из-за съезда автомобиля в кювет. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

Инцидент произошел ночью, 6 марта, на 222-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной информации, 49-летний житель Тульской области за рулем «Лада Ларгус» не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате происшествия водитель, а также его пассажиры в возрасте 47-ми и 35-ти лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.