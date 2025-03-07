В Касимове обокрали деревообрабатывающее предприятие

С территории предприятия украли станок для заточки циркулярных пил.

В Касимове обокрали деревообрабатывающее предприятие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что с территории предприятия украли станок для заточки циркулярных пил. При обследовании места, полицейские заметили следы на земле, ведущие в лес. По характерным признакам оперативники определили, что эти следы оставил человек в резиновых сапогах с протектором на подошвах. Опросив работников предприятия, полицейские выяснили, что похожие сапоги носит 39-летний местный житель, который недавно начал работу на предприятии.

Выяснилось, что мужчина украл станок, чтобы продать его.

Возбуждено уголовное дело.