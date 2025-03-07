В Белоруссии нашли бренд «Рыба Камчатки», производимый в Рязани

Торговля ведется на прилавках уличных палаток.

В Белоруссии нашли бренд «Рыба Камчатки», производимый в Рязани. Об этом сообщает Vostok.today .

Отмечается, что торговля ведется на прилавках уличных палаток. Предприниматели торгуют сахалинской корюшкой, вяленой пелядью из Якутии, печенью трески с Камчатки и множеством другой рыбной продукции.

Производителем всего является «Рязанский рыбоперерабатывающий завод». Однако данных об этом предприятии нет.