В Белоруссии нашли бренд «Рыба Камчатки», производимый в Рязани
Торговля ведется на прилавках уличных палаток.
В Белоруссии нашли бренд «Рыба Камчатки», производимый в Рязани. Об этом сообщает
Отмечается, что торговля ведется на прилавках уличных палаток. Предприниматели торгуют сахалинской корюшкой, вяленой пелядью из Якутии, печенью трески с Камчатки и множеством другой рыбной продукции.
Производителем всего является «Рязанский рыбоперерабатывающий завод». Однако данных об этом предприятии нет.