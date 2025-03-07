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Стала известна причина резкого снижения продаж водки и коньяка в России
Это связано с переключением граждан на настойку боярышника и суррогатный алкоголь.

Стала известна причина резкого снижения продаж водки и коньяка в России. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики и председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.

«Падение продаж началось с января 2025 года. С 1 января минимальные цены на водку, ликероводочные изделия, коньяк и бренди были существенно увеличены. Так, минимальная цена на водку увеличилась сразу на 50 рублей за 0,5 литра. Народ вряд ли стал потреблять алкоголя на четверть меньше. Наверняка потребление переключилось в иные сектора. Например, настойка боярышника, реализуемая через аптеки, не облагается акцизом, ее можно продавать круглосуточно без возрастных ограничений. Кроме того, активизируется нелегальная продажа алкогольной продукции, в том числе, через интернет», — заявил эксперт.

Он предположил, что к концу года ситуация начнет выравниваться. Однако в то же время меры регулирования рынка уже не справляются.