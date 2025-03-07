Синоптик: через Рязанскую область проходит граница снежного покрова

Синоптик отметил, что через неделю граница снежного покрова отступит вглубь еще на 200-300 км.

Через Рязанскую область проходит граница снежного покрова. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, в Центральной России тает снежный покров. Линия сугробов сдвинулась на восток на 230-280 км от Москвы. Сейчас граница снежного покрова проходит через Ленинградскую, Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Тамбовскую, восток Воронежской и север Волгоградской областей.

Синоптик отметил, что через неделю граница снежного покрова отступит вглубь еще на 200-300 км.