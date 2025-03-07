Рязаньстат назвал количество женщин, проживающих в регионе

Женщины составляют 55% населения области.

В Рязанской области живет 592 тысячи женщин. Об этом сообщил Рязаньстат.

Женщины составляют 55% населения региона.

Каждая третья рязанка имеет высшее образование. Каждая пятая жительница региона в качестве сферы деятельности выбрала педагогику, 17% — торговлю, общепит или гостиничный бизнес, 16% — промышленный сектор, 14% — здравоохранение, 9% — госслужбу, 7% — научную деятельность, 4% — финансы и страхование.

Топ самых популярных профессий у женщины выглядит так: 15% — педагоги и преподаватели, 12% — медработники, 9% — руководители различного уровня, 6% — техники, 2% — инженеры на производстве.