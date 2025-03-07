Рязанский суд обязал собственников отремонтировать здание № 49 на улице Ленина

Рязанский суд обязал собственников здания № 49 на улице Ленина разработать проектную документацию и выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в составе «Ансамбля улицы Астраханской».

Рязанский суд обязал собственников здания № 49 на улице Ленина разработать проектную документацию и выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в составе «Ансамбля улицы Астраханской». Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Суд вынес решение по иску Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона и постановил, что собственникам необходимо провести работы по сохранению жилого здания.

По информации из картотеки дела, ответчиками выступают три физлица и ООО «Эрлис».

Решение не вступило в законную силу.

Согласно сообщению суда, в 2024 году обнаружили, что дом № 49 находится в неудовлетворительном состоянии. Выяснилось, что один из ответчиков профинансировал работы по подготовке проекта, но не согласовал документацию с Государственной инспекцией.

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