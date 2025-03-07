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Рязанский инженер Владимир Герман попросил суд защитить свои патентные права
Рязанский инженер Владимир Герман — владелец патентов на изобретения «Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации» и «Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат». Патенты на них оспаривает в суде Генеральной прокуратурой и Минобороны РФ.

Рязанский инженер Владимир Герман подал иск к Рязанскому приборному заводу, чтобы защитить свои патентные права. Соответствующее дело приняли к производству в Советском районном суде, предварительное заседание назначили на 2 апреля.

Рязанский инженер Владимир Герман — владелец патентов на изобретения «Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации» и «Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат». Патенты на них оспаривает в суде Генеральной прокуратурой и Минобороны РФ.

Согласно карточке дела, третьим лицом по делу выступит другой рязанский инженер, Дмитрий Ермихин, который также имеет ряд патентов в области радиоэлектроники.

Напомним, Генпрокуратура требует признать патенты недействительными из-за указания Владимира Германа в качестве патентообладателя и отсутствия указания Российской Федерации. Также прокуратура требует от Роспатента выдать новые патенты с указанием Российской Федерации как единственного патентообладателя.

К делу были привлечены АО «Государственный Рязанский приборный завод» и АО «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» в качестве третьих лиц. Спорные изобретения создали в рамках государственных контрактов между Минобороны и названными организациями. Предварительное слушание назначили на 31 марта.