Рязанская область оказалась в топе бронирований загородного жилья на 8 марта

В среднем стоимость посуточной аренды загородного дома в регионе на мартовские праздники составила 9 900 рублей в сутки.

Рязанская область попала в топ-20 регионов, где активнее бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия».

По сравнению с 8 марта прошлого года количество бронирований загородного жилья выросло в 10 из 20 самых популярных среди туристов регионов. Наиболее заметная динамика наблюдалась в Красноярском крае (+65%), Нижегородской и Самарской областях (+51% в обеих), Тюменской, Кемеровской и Рязанской областях (+28% в каждой).

Активнее всего россияне бронировали жилье в Московской области (15% от всех бронирований).

Дешевле всего снять жилье можно в Саратовской (9200 рублей за сутки) и Челябинской областях (9300 рублей), а также в Карелии (9400 рублей) и Рязанской области (9900 рублей).

Самые высокие средние цены исследователи зафиксировали в Московской (15 100 рублей за ночь), Нижегородской (13 400 рублей) и Владимирской областях (12 900 рублей), а также в Краснодарском крае (12 900 рублей).