Рязанки рассказали о самых неожиданных подарках на 8 марта

В списке лидируют предметы интерьера. 10% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник.

Рязанки рассказали о самых неожиданных подарках на 8 марта. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В списке лидируют предметы интерьера. 10% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник.

Еще 8% были поражены, получив в подарок домашних питомцев: щенков, котят, крольчат или лягушек.

Еще 6% опрошенных доводилось получать в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селедки.