Рязанцев возмутило состояние одной из центральных улиц города

По словам местных жителей, дети ежедневно ходят в школу через грязь.

Рязанцев возмутило состояние одной из центральных улиц города. Пост опубликовали в пятницу, 7 марта, в Telegram-канале «Рязань».

По словам местных жителей, дети ежедневно ходят в школу через грязь. Тротуар находится на улице Маяковского.

«"Тротуар» вдоль домов (вернее, то место, где он должен быть) и выход на пешеходный переход. А по факту — просто куча грязи, через которую каждый день дети пробираются в школы, а взрослые — на работу", — говорится в сообщении.