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Россиянам назвали наименее и наиболее аллергенные цветы
К первой категории относятся тюльпаны, а ко второй — лилии, сирень и жасмин.

Россиянам назвали наименее и наиболее аллергенные цветы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аллерголога Людмилу Лапу.

По ее словам, провоцировать неприятные симптомы способны растения, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу.

«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — объяснила врач.

По ее словам, самыми безопасными цветами являются тюльпаны. Они не мешают дыханию, что позволяет оставить букет в комнате. Также среди вариантов с неярко выраженным запахом терапевт назвала ромашки. Однако они могут не подойти людям с аллергией на пыльцу.